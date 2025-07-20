Татарстан занял третье место по росту предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года

В среднем она увеличилась до 85,4 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Татарстан в первом полугодии занял третье место по росту предлагаемой сотрудникам зарплаты. В среднем она увеличилась до 85,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Работа».

В Татарстане более чем в 1,5 раза (+55%) за год выросли зарплатные предложения для работников пищевой промышленности. В первой половине текущего года они могли претендовать на зарплату 89 тыс. рублей при условии полной нагрузки.

На 50% за год также увеличились зарплатные предложения в сельском хозяйстве, в среднем 82,4 тыс. рублей за полный день.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2025 года средние зарплатные предложения в отрасли выросли на 6% и достигли 95 000 рублей в месяц.



Дарья Сайфиева