Самозанятые и малый бизнес в России получат право на кредитные каникулы

Каникулы позволят предпринимателям приостановить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев, и это можно будет делать раз в пять лет для каждого кредита.

Фото: Артем Дергунов

Самозанятые и представители малого и среднего бизнеса (МСП) смогут оформить кредитные каникулы. Госдума приняла соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях.

Кредитные каникулы позволят предпринимателям приостановить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев, и это можно будет делать раз в пять лет для каждого кредита. Это касается всех отраслей, и не важно, снизилась ли выручка бизнеса или нет.

Предприниматели, получившие кредиты по льготным программам, также смогут воспользоваться этой отсрочкой. Однако есть ограничения по сумме кредита: для микропредприятий — до 60 млн рублей, для малых — до 400 млн, для средних — до 1 млрд. Самозанятые смогут взять каникулы по кредиту в размере до 10 млн рублей. В будущем правительство может пересмотреть эти лимиты.

Во время льготного периода проценты по кредитам будут начисляться по установленной ставке и ежемесячно добавляться к основной сумме долга. Каникулы можно будет оформить даже по договорам, заключенным до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 года.

Закон вступит в силу 1 октября 2025 года. При этом банки смогут предлагать свои собственные программы реструктуризации и каникул для МСП.

Накануне кабмин одобрил законопроект, который предлагает кредитные каникулы для заемщиков, ставших родителями. Это решение касается ипотеки и направлено на поддержку семей при рождении или усыновлении детей.



Анастасия Фартыгина