Кабмин одобрил законопроект о кредитных каникулах для семей с новорожденными

Фото: Мария Зверева

Кабмин одобрил законопроект, который предлагает кредитные каникулы для заемщиков, ставших родителями. Это решение касается ипотеки и направлено на поддержку семей при рождении или усыновлении детей, пишет ТАСС.

По словам Владимира Груздева, председателя Ассоциации юристов России, поправки позволяют заемщикам получить льготный период по ипотечному кредиту. Для первого ребенка необходимо подтвердить снижение доходов более чем на 20% по сравнению с уровнем до рождения.

Также размер ежемесячного платежа должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода. Если речь идет о втором и последующих детях, достаточно просто факта рождения или усыновления.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Срок кредитных каникул для первого ребенка составит до шести месяцев, а для второго и следующих — до 18 месяцев.

Груздев уточнил, что этот законопроект призван повысить защиту семей с детьми. По данным Минфина, 39% россиян не планируют заводить детей из-за финансовых трудностей и нехватки жилья. Новые меры могут помочь людям чувствовать себя более уверенно в случае появления детей.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1.



Анастасия Фартыгина