ЦИК Татарстана начала выездные проверки готовности к выборам раиса Республики Татарстан

Серия выездных мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в рамках Дней избирателей стартовала в Тетюшах 22 июля

Фото: предоставлено ЦИК РТ

22 июля в Тетюшском муниципальном районе стартовала серия выездных мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в рамках Дней избирателей. Эти поездки призваны проверить готовность к Единому дню голосования и стать площадкой для живого диалога между организаторами выборов и территориями.

Тетюши стали первым районом, где в 2025 году прошел День избирателя. В ближайшее время аналогичные мероприятия состоятся в Лаишевском и Пестречинском районах.

Рабочая группа ЦИК РТ во главе с председателем Андреем Кондратьевым осмотрела избирательный участок №2593. Особое внимание было уделено условиям доступности: проверены пандусы, специальные кабинки для маломобильных граждан.

«День избирателя стал нашей хорошей практикой. Он позволяет нам не по бумагам, а на месте видеть, насколько готов тот или район и населенный пункт к голосованию, насколько уверенно работают наши участковые комиссии, как выстроена логистика, доступность, информирование. Мы проводим эти выезды в преддверии самых значимых выборов в республике — выборов раиса Татарстана», — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

предоставлено ЦИК РТ

В рамках поездки в Тетюшах состоялся межрайонный семинар для председателей и секретарей участковых комиссий четырех районов — Тетюшского, Апастовского, Камско-Устьинского и Кайбицкого. На встрече обсуждались вопросы профессиональной подготовки организаторов голосования, процедурные аспекты работы и алгоритмы взаимодействия в дни голосования.

Кроме того, в Тетюшах прошло выездное, 98-е заседание Центральной избирательной комиссии Татарстана. На нем, в частности, обсуждалась реализация проекта «ИнформУИК» — в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске и Бугульме члены участковых избирательных комиссий будут выходить в популярные общественные пространства, чтобы лично рассказывать о формах участия в голосовании. «ИнформУИК» стартует 1 августа, за 1,5 месяца до Единого дня голосования.

Напомним, 14 сентября в Татарстане пройдут выборы раиса Республики Татарстан; дополнительные выборы депутата Государственного совета РТ по Мелекесскому округу №18; выборы более чем 7,5 тысячи депутатов представительных органов местного самоуправления. Избирательные участки будут работать с 07.00 до 20.00.