Госдума с сентября утвердила новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Пошлина за получение ПТС вырастет до 1 200 рублей. Также для мигрантов вводятся пошлины за учет по месту пребывания и продление срока временного пребывания

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России приняла закон, который вводит новые пошлины для автовладельцев и мигрантов с сентября 2025 года. Закон был одобрен во втором и третьем чтениях. Соответствующие документы опубликованы на сайте законодательной деятельности.

Согласно новым правилам, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет до 1 200 рублей, а за внесение изменений в ранее выданный паспорт — до 525 рублей. За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на бумажной основе придется заплатить 1 500 рублей (в три раза больше), а на пластиковой основе — 4 500 рублей.

Пошлина за национальное водительское удостоверение также увеличится: на пластиковой основе она составит 4 000 рублей, а нового поколения — 6 000 рублей. Международное водительское удостоверение подорожает с 1 600 до 3 200 рублей. Кроме того, повышаются пошлины за выдачу свидетельств для перевозки опасных грузов и за регистрацию госзнаков.

Вводится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в систему техосмотра при оформлении диагностической карты. Также будет установлена пошлина в 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии автошколы установленным требованиям.

Для мигрантов вводятся пошлины за учет по месту пребывания и продление срока временного пребывания: 500 и 1 000 рублей соответственно. Пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства увеличится с 420 до 1 000 рублей. Также вводится пошлина в 4 200 рублей за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2025 года.

Напомним, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести карантин для мигрантов, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной ситуацией по инфекционным заболеваниям.



Анастасия Фартыгина