Миронов предложил ввести карантин для мигрантов из стран с неблагоприятной эпидобстановкой
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести карантин для мигрантов, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной ситуацией по инфекционным заболеваниям. Об этом пишет ТАСС.
Предложение прозвучало на фоне сообщений о росте заболеваемости менингитом в России.
— Рост [инфекционных заболеваний] связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет никаких прививок. Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно. Самая эффективная мера сейчас — ввести карантин для прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и другим заболеваниям, — заявил Миронов.
Помимо этого, политик считает необходимым обязать мигрантов предоставлять справки о прививках и отсутствии опасных заболеваний при оформлении рабочих виз.
Сардана Авксентьева направила в Минздрав запрос с инициативой ввести обязательное оформление ДМС для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.
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