Миронов предложил ввести карантин для мигрантов из стран с неблагоприятной эпидобстановкой

Фото: Максим Платонов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести карантин для мигрантов, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной ситуацией по инфекционным заболеваниям. Об этом пишет ТАСС.

Предложение прозвучало на фоне сообщений о росте заболеваемости менингитом в России.

— Рост [инфекционных заболеваний] связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет никаких прививок. Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно. Самая эффективная мера сейчас — ввести карантин для прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и другим заболеваниям, — заявил Миронов.

Помимо этого, политик считает необходимым обязать мигрантов предоставлять справки о прививках и отсутствии опасных заболеваний при оформлении рабочих виз.

Сардана Авксентьева направила в Минздрав запрос с инициативой ввести обязательное оформление ДМС для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Рената Валеева