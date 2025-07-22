В Зеленодольске открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся в Зеленодольске по адресу ул. Ленина, д. 70. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices* предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки, LED-ленты* и др.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля или поиска/выкупа автомобиля «под ключ», подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

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