Патриарх Кирилл покатался на КАМАЗе в Набережных Челнах
Глава республики Рустам Минниханов выступил в качестве штурмана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокатился на КАМАЗе во время посещения полигона в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Глава республики Рустам Минниханов выступил в качестве штурмана.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана и предстоятель Русской православной церкви прибыли в Набережные Челны. Патриарх Кирилл освятил закладной камень в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.
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