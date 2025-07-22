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Патриарх Кирилл покатался на КАМАЗе в Набережных Челнах

14:15, 22.07.2025

Глава республики Рустам Минниханов выступил в качестве штурмана

Патриарх Кирилл покатался на КАМАЗе в Набережных Челнах
Фото: Максим Платонов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокатился на КАМАЗе во время посещения полигона в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Глава республики Рустам Минниханов выступил в качестве штурмана.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана и предстоятель Русской православной церкви прибыли в Набережные Челны. Патриарх Кирилл освятил закладной камень в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.

Дарья Сайфиева

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