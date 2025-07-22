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Минниханов и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыли в Набережные Челны

12:26, 22.07.2025

Они примут участие в освящении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора

Минниханов и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыли в Набережные Челны
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом прибыли в Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Они примут участие в освящении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.

Ранее Патриарх Кирилл в столице Татарстана принимал участие в мероприятиях по случаю обретения иконы Казанской Божией Матери. В крестном ходе в Казани приняло 5 тыс. человек.

Дарья Сайфиева

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