Минниханов и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыли в Набережные Челны
Они примут участие в освящении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора
Раис Татарстана Рустам Минниханов с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом прибыли в Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Они примут участие в освящении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.
Ранее Патриарх Кирилл в столице Татарстана принимал участие в мероприятиях по случаю обретения иконы Казанской Божией Матери. В крестном ходе в Казани приняло 5 тыс. человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».