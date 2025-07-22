Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
У организации «антиамериканский вектор», считает американский лидер
Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО. Об этом сообщает РБК.
У организации «антиамериканский вектор», считает Дональд Трамп.
В Белом доме также сообщают, что цели и взгляды ЮНЕСКО полностью противоречат здравому смыслу и США считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения мер, включая пошлины, против поставок палладия из России.
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