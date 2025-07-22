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Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

13:33, 22.07.2025

У организации «антиамериканский вектор», считает американский лидер

Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО. Об этом сообщает РБК.

У организации «антиамериканский вектор», считает Дональд Трамп.

В Белом доме также сообщают, что цели и взгляды ЮНЕСКО полностью противоречат здравому смыслу и США считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения мер, включая пошлины, против поставок палладия из России.

Дарья Сайфиева

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