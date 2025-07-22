Глава Духовного собрания мусульман России: Казань стала местом многих великих событий

Для визита патриарха Казань выбрана не случайно

Фото: Динар Фатыхов

Казань не случайно стала местом, куда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в день обретения Казанской иконы Божией Матери, отметил глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РФ.

— Именно Казань стала местом великих событий в истории, символом диалога и взаимопонимания — здесь веками бок о бок живут представители разных религий, дополняя традиции друг друга. Именно здесь, в Казани, установлен прочный фундамент братства между мусульманами и православными, — отметил Альбир хазрат Крганов.

Татарстан всегда был территорией, где межрелигиозный мир и уважение становятся основой для добрых дел и развития общества, добавил он.

Патриарх Кирилл прибыл в Казань с визитом по случаю обретения иконы Казанской Божией Матери. Ранее сообщалось, что участие в крестном ходе в Казани приняло 5 тыс. человек.



Сегодня он вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым примет участие в освещении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.



Дарья Сайфиева