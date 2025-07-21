Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 22 июля приедет в Набережные Челны

Он примет участие в освещении камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии

Фото: Динар Фатыхов

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 22 июля приедет в Набережные Челны. Он примет участие в освещении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. Об этом сообщает пресс-служба Набережных Челнов.

Будущий храм будет находиться напротив дома по адресу Мира, 18. Начало мероприятия в 12 часов.

С учетом проведения события 22 июля в период с 4:00 до 17:00 будет организовано временное ограничение движения по внутриквартальной дороге девятого комплекса (Новый город) в обоих направлениях на участке дороги до проспекта Дружбы Народов.

Сегодня Патриарх Кирилл в столице Татарстана принимает участие в мероприятиях по случаю обретения иконы Казанской Божией Матери.

Ранее сообщалось, что участие в крестном ходе в Казани приняло 5 тыс. человек.



Дарья Сайфиева