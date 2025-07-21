В крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери приняло участие 5 тыс. человек

Участие в мероприятиях принимает патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Реальное время

По случаю праздника обретения иконы Казанской Божией Матери в столице Татарстана прошел традиционный крестный ход с Казанским образом Царицы Небесной. Участие в нем приняло 5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Шествие началось в Благовещенском соборе Казанского кремля, где совершалось молебное пение Пресвятой Богородице, а завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения главной святыни Казанского края.

Реальное время / realnoevremya.ru

Участие в торжественных мероприятиях принимал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который накануне прибыл в Казань.

Ранее сообщалось, что во время проведения в Казани крестного хода будет ограничено движение по ряду улиц.



Дарья Сайфиева