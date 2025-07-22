В Татарстане задержали подозреваемых в подготовке терактов по заказу Украины

Фигуранты договорились о помощи со спецслужбами Украины в обмен на гражданство

Фото: Максим Платонов

УФСБ России по Татарстану задержала жителей Хабаровской области, помогающих Украине в организации диверсий и терактов на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фигуранты содействовали спецслужбам Украины, чтобы по договоренности получить гражданство страны и переехать. Они получили координаты оборудованного тайника со взрывчатыми веществами и части для устройства для совершения террористического акта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Ранее также было возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее в Татарстане был задержан сотрудник ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» за попытку украсть трубчатый порох.



Дарья Сайфиева