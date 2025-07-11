Работника порохового завода в Татарстане задержали за попытку хищения взрывчатых веществ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане задержан сотрудник ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» за попытку украсть трубчатый порох. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

Мужчина имел доступ к взрывчатым веществам из-за своей должности и решил похитить это сырье, которое используется для производства артиллерийских снарядов.

По информации УФСБ, трубчатый порох относится к классу метательных взрывчатых веществ и активно применяется Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине.

В связи с инцидентом следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье, касающейся хищения или вымогательства оружия и взрывчатых веществ. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Накануне в Казани задержали 16-летнего школьника, который поджег административное здание Порохового завода. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе допроса подросток частично признал свою вину, объяснив свой поступок желанием создать проблемы своему отцу, который недавно ушел из семьи.



Анастасия Фартыгина