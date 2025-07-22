Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Заключительный этап прошел по маршруту Кош-Агач — Горно-Алтайск

Экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем в ралли-марафоне «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заключительный этап соревнования прошел по маршруту Кош-Агач — Горно-Алтайск. В генеральной классификации команда Антона Шибалова победила с результатом 25 часов 15 минут 53 секунды, преодолев за это время расстояние в 131,29 км.

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Ралли стартовало 12 июля в Иркутске.

Ранее сообщалось, что экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто», который лидировал в восьмом этапе ралли грузовиков «Шелкового пути», снялся с соревнований после аварии.



Дарья Сайфиева