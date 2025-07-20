Лидер ралли «Шелковый путь» среди грузовиков снялся с заезда после аварии

Грузовик перевернулся в начале девятого этапа соревнования

Экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто», который лидировал в ралли грузовиков «Шелкового пути» снялся с соревнований после аварии. Об этом сообщает ТАСС.

Грузовик перевернулся в начале девятого этапа, и машина вернулась в зону старта, что по правилам означает сход с дистанции. До этого момента после восьми этапов команда Сергея Вязовича опережала на пять минут главного соперника — экипаж команды «КАМАЗ-мастер» россиянина Эдуарда Николаева.



Ралли «Шелковый путь» проводится в 15-й раз. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году соревнования проходят на территории России и Монголии. Общая длина маршрута — 4811,58 километра.

Ранее сообщалось, что экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем седьмого этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.



Дарья Сайфиева