На трассе М-12 «Восток» задержали женщину с пятью килограммами наркотиков
После досмотра в багажнике ее машины инспекторы ДПС обнаружили 10 пакетов с порошкообразным веществом
На трассе М-12 «Восток» задержали женщину с пятью килограммами наркотиков, которые она перевозила на своем автомобиле. Об этом сообщает МВД России.
По информации ведомства, 39-летняя жительница Ростовской области, которую остановили на трассе, при виде полицейских занервничала.
После досмотра в багажнике ее машины инспекторы ДПС обнаружили 10 пакетов с порошкообразным веществом.
Оказалось, что женщина была оптовым курьером в интернет-магазине, где продавали запрещенные вещества. По указанию анонимного куратора она забрала партию синтетического наркотика в Подмосковье и должна была поместить его в тайники в одном из южных регионов для дальнейшего сбыта.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное хранение, перевозка, изготовление и сбыт наркотических веществ»).
Ранее в Татарстане задержали мужчину, который производил наркотики у себя дома.
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