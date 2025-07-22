На трассе М-12 «Восток» задержали женщину с пятью килограммами наркотиков

После досмотра в багажнике ее машины инспекторы ДПС обнаружили 10 пакетов с порошкообразным веществом

Фото: Динар Фатыхов

На трассе М-12 «Восток» задержали женщину с пятью килограммами наркотиков, которые она перевозила на своем автомобиле. Об этом сообщает МВД России.

По информации ведомства, 39-летняя жительница Ростовской области, которую остановили на трассе, при виде полицейских занервничала.

После досмотра в багажнике ее машины инспекторы ДПС обнаружили 10 пакетов с порошкообразным веществом.

Оказалось, что женщина была оптовым курьером в интернет-магазине, где продавали запрещенные вещества. По указанию анонимного куратора она забрала партию синтетического наркотика в Подмосковье и должна была поместить его в тайники в одном из южных регионов для дальнейшего сбыта.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное хранение, перевозка, изготовление и сбыт наркотических веществ»).

Ранее в Татарстане задержали мужчину, который производил наркотики у себя дома.

Дарья Сайфиева