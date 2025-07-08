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В аэропорту Казани продолжаются задержки рейсов

09:53, 08.07.2025
В аэропорту Казани продолжаются задержки рейсов
Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт Казань вновь столкнулся с масштабными задержками рейсов. Согласно данным онлайн-табло, нарушения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих воздушных судов.

Среди наиболее заметных изменений в расписании вылетов:

  • Рейс в Сочи перенесен на 16:40.
  • Особенно длительная задержка зафиксирована для рейса в Москву: самолет, который должен был отправиться в 12:20, теперь запланирован к вылету на 02:25 следующего дня.
  • Также задерживаются отправления в Новосибирск, Санкт-Петербург и Ош (Киргизия).

Аналогичная ситуация наблюдается и с прилетами. С опозданием в Казань прибывают рейсы из Иркутска, Красноярска, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Рената Валеева

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