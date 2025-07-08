В аэропорту Казани продолжаются задержки рейсов
Международный аэропорт Казань вновь столкнулся с масштабными задержками рейсов. Согласно данным онлайн-табло, нарушения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих воздушных судов.
Среди наиболее заметных изменений в расписании вылетов:
- Рейс в Сочи перенесен на 16:40.
- Особенно длительная задержка зафиксирована для рейса в Москву: самолет, который должен был отправиться в 12:20, теперь запланирован к вылету на 02:25 следующего дня.
- Также задерживаются отправления в Новосибирск, Санкт-Петербург и Ош (Киргизия).
Аналогичная ситуация наблюдается и с прилетами. С опозданием в Казань прибывают рейсы из Иркутска, Красноярска, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».