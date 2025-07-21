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Татарстан занял пятое место в России по выдаче ипотек в июне 2025 года

18:17, 21.07.2025
Татарстан занял пятое место в России по выдаче ипотек в июне 2025 года
Фото: Динар Фатыхов

В июне 2025 года Татарстан занял пятое место в стране по количеству выданных ипотечных кредитов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В этом месяце банки региона выдали почти 2,2 тыс. ипотек на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Средний размер кредита составил около 4,7 млн рублей, а срок его погашения — 280 месяцев. По сравнению с маем 2025 года, как отмечают эксперты, количество выданных ипотек и их объем увеличились на 3%, а средний чек вырос на 1%.

В числе лидеров по ипотечному кредитованию также оказались Москва (5,37 тыс. кредитов на 37,63 млрд рублей), Московская область (4 тыс. кредитов на 23,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,9 тыс. кредитов на 16,7 млрд рублей) и Краснодарский край (2,5 тыс. кредитов на 11,8 млрд рублей).

Напомним, что Татарстан вошел в число лидеров по объему закупок госзаказчиков у предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСП).

Анастасия Фартыгина

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Экономика Татарстан

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