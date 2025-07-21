Татарстан в лидерах России по объему закупок госкомпаниями у предпринимателей

Объем закупок у малого и среднего бизнеса за шесть месяцев составил более 250 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число лидеров по объему закупок госзаказчиков у предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом сообщает Минэкономики республики.

За шесть месяцев 2025 года объем закупок госзаказчиков у МСП в Татарстане составил более 250 млрд рублей.

Татарстан занял 3-е место по сумме закупок у республиканских предпринимателей, уступив только Москве (объем закупок более 1,2 трлн рублей) и Санкт-Петербургу (345 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года количество госзакупок компаниями в Татарстане у самозанятых выросло на 98%.



Дарья Сайфиева