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Татарстан в лидерах России по объему закупок госкомпаниями у предпринимателей

13:34, 21.07.2025

Объем закупок у малого и среднего бизнеса за шесть месяцев составил более 250 млрд рублей

Татарстан в лидерах России по объему закупок госкомпаниями у предпринимателей
Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число лидеров по объему закупок госзаказчиков у предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом сообщает Минэкономики республики.

За шесть месяцев 2025 года объем закупок госзаказчиков у МСП в Татарстане составил более 250 млрд рублей.

Татарстан занял 3-е место по сумме закупок у республиканских предпринимателей, уступив только Москве (объем закупок более 1,2 трлн рублей) и Санкт-Петербургу (345 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года количество госзакупок компаниями в Татарстане у самозанятых выросло на 98%.

Дарья Сайфиева

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