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Путин наградил Константина Богомолова званием «Заслуженный деятель искусств России»

16:29, 21.07.2025

Президент России Владимир Путин присвоил Константину Богомолову, художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной и Театра — Сцены «Мельников», звание «Заслуженный деятель искусств России». Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Это звание — признание его вклада в развитие театрального искусства в стране.

Анастасия Фартыгина

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