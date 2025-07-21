Путин наградил Константина Богомолова званием «Заслуженный деятель искусств России»
Президент России Владимир Путин присвоил Константину Богомолову, художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной и Театра — Сцены «Мельников», звание «Заслуженный деятель искусств России». Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Это звание — признание его вклада в развитие театрального искусства в стране.
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