Центробанк назвал список кредитных кооперативов, подходящих под закон по поддержке семей с детьми

В реестре только одна компания из Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Центральный Банк России опубликовал реестр кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, соответствующих требованиям пункта 3 части 7 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Соответствующая база данных опубликована на портале регулятора. В перечне КПК отмечены 77 финансовых организаций.

В свою очередь, только одна из них зарегистрирована на территории Татарстана. Речь идет о КПК «Гозподдержка». По данным «СПАРК-Интерфакса», компания ведет свою деятельность с 2011 года. Ее руководителем и соучредителем значится Анатолий Цыганов. Вместе с ним в разных долях соучредителями выступают Любовь Хайрутдинова и Максим Муковкин. В Казани у фирмы два офиса, еще несколько офисов есть в Марий Эл, Челябинской и Самарской областях, а также в Пермском крае. Актуальных финансовых данных не опубликовано.

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Дмитрий Зайцев