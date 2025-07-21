В новом раунде переговоров с Украиной состав делегации России не изменится

Дата переговоров будет определена позже, отметили в Кремле

Фото: Михаил Захаров

Изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Что касается даты переговоров, представитель Кремля отметил, что как только она появится, об этом дополнительно сообщат.

Российская сторона ранее подтвердила свою готовность к проведению третьего раунда прямых переговоров с Киевом.



Напомним, российско-украинские переговоры стартовали впервые за три года в мае 2025 года. Первая встреча состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. По итогам последнего раунда стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными, а также молодыми солдатами в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, Москва согласилась передать Киеву 6 000 тел погибших военнослужащих.



Площадкой для нового раунда переговоров останется Стамбул.

Дарья Сайфиева