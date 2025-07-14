Песков: Россия готова к третьему раунду переговоров с Киевом, ждет сроков от Украины

Фото: Михаил Захаров

Российская сторона подтвердила свою готовность к проведению третьего раунда прямых переговоров с Киевом. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

— Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам, — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера неоднократно заявлял о готовности России к диалогу с Украиной. Так, 8 июля он пояснял, что, как только даты будут согласованы, об этом будет незамедлительно сообщено. А 11 июля Песков вновь указал на продолжение процесса подготовки к следующему раунду переговоров, подчеркивая, что российская сторона ожидает конкретных предложений по срокам от Киева.

Напомним, российско-украинские переговоры стартовали впервые за три года в мае 2025 года. Первая встреча состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. По итогам последнего раунда стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, Москва согласилась передать Киеву 6000 тел погибших военнослужащих.

Рената Валеева