Переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле
Они запланированы на следующую неделю, отметил источник близкий к российской переговорной группе
Стамбул станет местом для проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Источник, близкий к российской переговорной группе накануне отметил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе.
Российская сторона ранее подтвердила свою готовность к проведению третьего раунда прямых переговоров с Киевом.
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