Новости общества

19:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле

14:44, 20.07.2025

Они запланированы на следующую неделю, отметил источник близкий к российской переговорной группе

Переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле
Фото: Скриншот с сайта РБК

Стамбул станет местом для проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Источник, близкий к российской переговорной группе накануне отметил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

Российская сторона ранее подтвердила свою готовность к проведению третьего раунда прямых переговоров с Киевом.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также