Игрок «Краснодара» Густаво Сантос назвал отличие РПЛ от других чемпионатов

Бразильский новичок краснодарцев оценил новую для себя российскую лигу

Полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос считает жестким российский чемпионат по футболу. Бразильский футболист уверен, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) не отличается от топовых европейских турниров.

— В России жесткий футбол, тяжелый. Когда сравниваешь различные чемпионаты, то всегда есть разница. Здесь нужна хорошая физическая подготовка, чтобы показывать результат. В определенных лигах, наоборот, важна техника. Разница есть, но уровень футбола в России схож с другими европейскими чемпионатами, — сказал «Реальному времени» Густаво Сантос.

«Краснодар» в июле дважды сыграл в Казани: проиграл ЦСКА (0:1) в Суперкубке России и обыграл «Пари НН» (3:0) в 1-м туре РПЛ.



Густаво Сантос выступает за краснодарский клуб с середины июня. До «Краснодара» бразильский вингер два сезона играл в Греции, а карьеру начинал в чемпионате Португалии.

Зульфат Шафигуллин