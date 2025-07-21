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Игрок «Краснодара» Густаво Сантос назвал отличие РПЛ от других чемпионатов

11:38, 21.07.2025

Бразильский новичок краснодарцев оценил новую для себя российскую лигу

Игрок «Краснодара» Густаво Сантос назвал отличие РПЛ от других чемпионатов
Фото: взято с сайта fckrasnodar.ru

Полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос считает жестким российский чемпионат по футболу. Бразильский футболист уверен, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) не отличается от топовых европейских турниров.

— В России жесткий футбол, тяжелый. Когда сравниваешь различные чемпионаты, то всегда есть разница. Здесь нужна хорошая физическая подготовка, чтобы показывать результат. В определенных лигах, наоборот, важна техника. Разница есть, но уровень футбола в России схож с другими европейскими чемпионатами, — сказал «Реальному времени» Густаво Сантос.

взято с сайта fckrasnodar.ru

«Краснодар» в июле дважды сыграл в Казани: проиграл ЦСКА (0:1) в Суперкубке России и обыграл «Пари НН» (3:0) в 1-м туре РПЛ.

Густаво Сантос выступает за краснодарский клуб с середины июня. До «Краснодара» бразильский вингер два сезона играл в Греции, а карьеру начинал в чемпионате Португалии.

Зульфат Шафигуллин

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