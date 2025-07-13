ЦСКА завоевал Суперкубок, «Краснодар» снова проиграл, а Дюков поблагодарил Минниханова

Хотя аншлага на «Ак Барс Арене» не случилось

Фото: Динар Фатыхов

Суперкубок России по футболу в Казани достался ЦСКА. Московский клуб в захватывающем матче одолел «Краснодар» со счетом 1:0. Как прошла игра и что говорили после встречи его главные герои — в репортаже «Реального времени».

«Благодарен раису Татарстана»

Матч за Суперкубок России прошел в равной борьбе и закончился победой ЦСКА со счетом 1:0. Армейская команда в восьмой раз в истории стала обладателем данного титула. «Краснодар» же второй год подряд остался не у дел.

Болельщики увидели всего один забитый гол. Единственный и победный мяч в самом начале второго тайма забил Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА оказался расторопнее всех на розыгрыше углового удара и переправил игровой снаряд в сетку ворот соперника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на то, что ожидаемого аншлага на трибунах «Ак Барс Арены» не состоялось, пришло «всего» 34 677 зрителей, в Российском футбольном союзе (РФС) остались довольны. Глава РФС Александр Дюков поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова за отличную организацию матча.

— Команды показали классный футбол, хотя это только старт сезона. Было много борьбы, отличные скорости, зрелищный поединок. Благодарен раису Татарстана Рустаму Минниханову за отличную организацию матча. Здесь умеют проводить большие спортивные мероприятия. Матч за Суперкубок еще раз это доказал, — цитирует Дюкова корреспондент «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

Выступление главы РФС перед журналистом получилось гораздо больше. Дюков уделил максимальное внимание представителям СМИ, простояв под микрофонами в микст-зоне более получаса. Поводов поговорить с главой российского футбола было много — от матча за Суперкубок и снятие «Торпедо» до возвращения сборной России на мировую арену и «договорняки».



Начало матча осталось за «Краснодаром»

Перед началом встречи некоторые болельщики ЦСКА в разговоре с журналистами выражали опасения, что команде будет сложно из-за недавней смены главного тренера. Фабио Челестини возглавил армейцев всего месяц назад и матч за Суперкубок был для него первым официальным поединком в новом статусе. У «Краснодара» изменений в тренерском штабе нет, но у «быков» практически отсутствует опыт побед в кубковых сражениях.

Относительно составов больших сюрпризов команды не преподнесли. Все летние новички с обеих сторон остались в запасе. У «Краснодара» все действующие лица были на месте — Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба вышли с первых минут. В ЦСКА немного удивило появление Артема Шуманского, которого Челестини предпочел Аббосу Файзуллаеву.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ближе к 15-й минуте «Краснодар» оживился, сделав два опаснейших подхода к штрафной армейцев. Вначале Джон Кордоба не сумел пяткой точно заткнуть прострел партнера, а затем соперника остановил Игорь Акинфеев.

Водопой на 25-й минуте из-за жары чуть успокоил игру, но не желание «Краснодара» забить. Верный момент имел Виктор Са, однако мяч после его удара скакнул чуть мимо ворот. Эпизод стал неким щелчком для ЦСКА. Армейцы включились и провели ряд опасных подходов. Мог отличиться Тамерлан Мусаев, несколько раз издали били его партнеры — безрезультатно.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый тайм закончился вничью 0:0. В таких кубковых матчах соперники редко показывают атакующий футбол. Но Казани в этом плане повезло, игра была «живая», и голы, как говорится, назревали.

Гол Дивеева стал победным

ЦСКА продолжил гнуть свою линию после перерыва. «Краснодар» выглядел усталым и справедливо пропустил в самом начале второго тайма. Армейцы поддавили соперника, заработали угловой, с которого в итоге открыли счет. Защитник Игорь Дивеев выпрыгнул выше всех и отправил мяч в сетку ворот Агкацева — 1:0.

Сразу после гола игра стала вязкой, на поле шла борьба за инициативу. Без значимых моментов команды добрались до середины тайма, что вынуждало тренера южан идти на кардинальные изменения. Мурад Мусаев снял одновременно трех игроков, выпустив вместо них свежих футболистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но москвичи уже на опыте довели дело до победы. К тому же за минуту до конца основного времени удалился хавбек «быков» Мозес. Судье Артёму Чистякову понадобился видеопросмотр, чтобы показать футболисту красную карточку. Как бы там ни было, в меньшинстве «Краснодар» ничего не создал и легко «отдал» трофей.

Челестини поблагодарил своего предшественника

С финальным свистком арбитра футболисты ЦСКА ринулись к своему главному тренеру. Тотчас Челестини взлетел вверх: армейские игроки исполнили основной чемпионский ритуал, покачав рулевого на руках. Швейцарец в свою очередь не забыл отметить заслугу прежнего тренера Марко Николича.

— Что я сказал игрокам? Что очень горд ими. Мы очень хорошо работали эти две недели до матча, они знали, что будет сложно. Команда отработала великолепно, приняла все наши предложения. Замечательно выиграть трофей в первом официальном матче. Поздравляю Марко Николича. Это и его победа тоже, — заявил Челестини на пресс-конференции после завоевания трофея.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его коллега Мурад Мусаев был краток. Найти слова после очередного упущенного Суперкубка — задача непростая.

— Игра была равна. Первые 35—40 минут матча играли в качественный футбол, создавали моменты. Потом допустили технические ошибки и привезли себе гол после стандарта. После этого ЦСКА начал хорошо обороняться, что они неплохо умеют делать. В целом равная игра, но в мелочах соперник был немного лучше, — сказал Мусаев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С одной стороны, «Краснодар» второй раз подряд проиграл в матче за Суперкубок России. Но с другой — прошлый сезон команда Мусаева тоже начала с поражения за трофей, а закончила чемпионством в РПЛ. Получится ли повторить на этот раз?



1 / 28 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов