Казань заняла седьмое место среди городов-миллионников по предлагаемой зарплате
Средняя ожидаемая зарплата в городе составила 74,2 тыс. рублей
Казань заняла седьмое место в рейтинге российских городов с населением от миллиона человек по уровню предлагаемой зарплаты. Весной 2025 года средняя ожидаемая зарплата в столице Татарстана составила 74,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные РБК.
Первые места заняли Москва и Петербург, где предложения по зарплате в среднем достигают 100 тыс. и 84,6 тыс. рублей.
Третью строчку заняла Уфа, где уровень ожидаемой оплаты труда превышает 75 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Татарстан в первом полугодии занял третье место по росту предлагаемой сотрудникам зарплаты.
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