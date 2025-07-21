Казань заняла седьмое место среди городов-миллионников по предлагаемой зарплате

Средняя ожидаемая зарплата в городе составила 74,2 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

Казань заняла седьмое место в рейтинге российских городов с населением от миллиона человек по уровню предлагаемой зарплаты. Весной 2025 года средняя ожидаемая зарплата в столице Татарстана составила 74,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные РБК.

Первые места заняли Москва и Петербург, где предложения по зарплате в среднем достигают 100 тыс. и 84,6 тыс. рублей.

Третью строчку заняла Уфа, где уровень ожидаемой оплаты труда превышает 75 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан в первом полугодии занял третье место по росту предлагаемой сотрудникам зарплаты.

Дарья Сайфиева