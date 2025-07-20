Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань
Он примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
В аэропорту его встретили на «Аурусе», на который установили именной вензель и герб.
Патриарх Кирилл примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери.
Ранее сообщалось, что во время проведения в Казани Крестного хода будет ограничено движение по ряду улиц.
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