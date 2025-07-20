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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань

19:12, 20.07.2025

Он примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В аэропорту его встретили на «Аурусе», на который установили именной вензель и герб.

Патриарх Кирилл примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери.

Ранее сообщалось, что во время проведения в Казани Крестного хода будет ограничено движение по ряду улиц.

Дарья Сайфиева

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