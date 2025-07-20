Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань

Он примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В аэропорту его встретили на «Аурусе», на который установили именной вензель и герб.

Патриарх Кирилл примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери.

Ранее сообщалось, что во время проведения в Казани Крестного хода будет ограничено движение по ряду улиц.



Дарья Сайфиева