Два рейса Казань — Москва отменили из-за ночной атаки столицы РФ дронами

Всего над регионами России было за сутки сбито 364 БПЛА и две управляемые авиабомбы

Фото: Максим Платонов

В Казани отменены два рейса в Москву из-за ограничений, которые были ранее введены в Москве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Отменен вылет в московский аэропорт Шереметьево, который должен был состояться в 08.55. Также в Казань не прилетит самолет из Москвы, который должен был прибыть в 8.05. Также на 1,4 часа задержан рейс из Сочи.

В течение дня и в ночь 20 июля Москву атаковали 26 беспилотников. Всего над регионами России было за сутки сбито 364 БПЛА и две управляемые авиабомбы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане третий день подряд вводится режим беспилотной опасности.

Дарья Сайфиева