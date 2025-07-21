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В Татарстане, 21 июля, введен режим «Беспилотная опасность»

05:54, 21.07.2025

Об ограничениях сообщило МЧС России в 04:46 утра

В понедельник, 21 июля, на территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, ограничения действуют с 04:46 утра.

Информации о приостановлении работы республиканских аэропортов со стороны Росавиации, на момент написания новости, не поступало.

«Реальное время» сообщало, что аналогичные ограничения вводятся в Татарстане несколько дней подряд — 19, 20 и 21 июля.

Дмитрий Зайцев

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