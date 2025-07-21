В Татарстане, 21 июля, введен режим «Беспилотная опасность»
Об ограничениях сообщило МЧС России в 04:46 утра
В понедельник, 21 июля, на территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, ограничения действуют с 04:46 утра.
Информации о приостановлении работы республиканских аэропортов со стороны Росавиации, на момент написания новости, не поступало.
«Реальное время» сообщало, что аналогичные ограничения вводятся в Татарстане несколько дней подряд — 19, 20 и 21 июля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».