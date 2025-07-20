В Госсовет Татарстана направят законопроект о снижении налогов для малых техпредприятий

Пониженную ставку налога на прибыль планируют установить в размере 10% для компаний в федеральном реестре

Фото: Динар Фатыхов

В Госсовет Татарстана направят законопроект о снижении налогов для малых технологических компаний (МТП). Об этом сообщили в телеграм-канале молодежного парламента республики.

Пониженную ставку налога на прибыль планируют установить в размере 10% для компаний в федеральном реестре. Сейчас в Татарстане ставка составляет 25%.

Из них 17% поступает в бюджет региона.

Инициатором выступил председатель комиссии молодежного парламента по науке и инновациям Ленар Агадуллин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят три инициативы, предложенные Татарстаном.



Дарья Сайфиева