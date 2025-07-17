Три законодательные инициативы Татарстана находятся на рассмотрении в Госдуме

Фарид Мухаметшин попросил держать на контроле продвижение республиканских инициатив

Фото: Дарья Пинегина

На данный момент на рассмотрении в Госдуме находятся три инициативы, предложенные Татарстаном. Об этом в ходе 11-го заседания Госсовета республики сообщил председатель парламента Фарид Мухаметшин.

— В зале присутствуют депутаты Госдумы от Татарстана. Я прошу держать на контроле продвижение наших инициатив, — отметил он.

Еще две инициативы от Татарстана, по его словам, находятся в Совете законодателей России.

На заседании Мухаметшин также подвел итоги работы парламента за первые шесть месяцев 2025 года. За этот период состоялось шесть заседаний, во время которых депутаты рассмотрели 30 вопросов, по которым было принято 62 постановления. Значительное внимание уделялось законотворческой деятельности: из 57 внесенных законопроектов 29 получили статус закона.

Елизавета Пуншева