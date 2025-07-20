«Пари НН» может в будущем вновь использовать Ак Барс арену в качестве резервного стадиона

Сегодня команда арендовала стадион на матч с «Краснодаром»

Фото: Динар Фатыхов

Команда «Пари НН» в будущем может использовать Ак Барс в качестве резервного стадиона. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.

— Нам здесь очень нравится. Очень профессиональные ребята. Понятно, что здесь проводятся и матчи «Рубина» и здесь очень подготовленная команда на любых мероприятиях. В прошлом сезоне «Рубин» играл у нас в Нижнем Новгороде и использовал нашу арену как резервную. Мы братские регионы и, находясь рядом, протягиваем друг другу руку помощи, — рассказал он.

Сегодня команда из Нижнего Новгорода арендовала стадион на матч с «Краснодаром». Игра закончилась победой краснодарской команды со счетом 3:0.



Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев опроверг слухи о об интересе европейских клубов к капитану команды Эдуарду Сперцяну.

Дарья Сайфиева