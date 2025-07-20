Мусаев опроверг слухи об интересе клубов к Сперцяну

Ранее «Краснодар» в стартовом туре чемпионата России по футболу разгромил «Пари НН»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев опроверг слухи о об интересе европейских клубов к капитану команды Эдуарду Сперцяну.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Слухов много — вчера «ПСЖ», сегодня «Жирона», потом еще кто-нибудь может появиться, но это все слухи. Сперцян — футболист «Краснодара», капитан команды. Он спокойно играет. Пока что у меня нет информации о его уходе, — цитирует Мусаева корреспондент «Реального времени».

«Краснодар» в стартовом туре чемпионата России по футболу разгромил «Пари НН». Встреча прошла в Казани и закончилась победой краснодарской команды со счетом 3:0.



Зульфат Шафигуллин