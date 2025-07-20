«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ в Казани

Игра проходила в столице Татарстана из-за ремонта домашней арены нижегородского клуба

Фото: Артем Дергунов

«Краснодар» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0 в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Казани, встречу посетили 2120 болельщиков.



В составе победителей голы забили Диего Коста и Эдуард Сперцян. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник «Пари НН» Виктор Александров. Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев сыграл «сухой» матч.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Пари НН» заявил казанскую «Ак Барс Арену» домашним стадионом из-за ремонта арены в Нижнем Новгороде.



«Краснодар» в прошлом сезоне занял первое место в чемпионате РПЛ и выступает в ранге действующего чемпиона турнира.

Зульфат Шафигуллин