Роскачество разработает стандарт «Пиво России» с уровнем локализации не менее 95%

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Роскачество совместно с отраслевыми экспертами приступило к разработке стандарта для признания российского происхождения пива, который будет включать требования к уровню локализации не менее 95%. Проект стандарта планируется представить до конца текущего года, сообщили РИА «Новости» в организации.

— Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает критерии для признания российского происхождения пива. Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95%) для отнесения его к категории «Пиво России» и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года, — говорится в сообщении Роскачества.

В организации отметили, что в будущем на базе разработанного стандарта возможно создание соответствующего федерального закона — по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие «Вино России».

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для его производства, а также на формирование и популяризацию национального бренда пива.

— Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано стимулировать повышение качества продукции, защитить потребителя и вывести отрасль на новый уровень развития, — добавили в Роскачестве. Стандарт «Пиво России» позволит выделить продукцию, произведенную преимущественно из отечественного сырья, и будет способствовать ее продвижению на рынке.

В Татарстане за год производство пива и пивных напитков сократилось примерно на 1 млн декалитров — с 26,7 млн до 25,8 млн дал. Тем не менее этот объем составил почти пятую часть от общих показателей ПФО.

Рената Валеева