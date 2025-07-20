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МЧС ищет пропавших туристов в Карелии

13:37, 20.07.2025

Группа из семи человек сплавлялась на байдарках и пропала в море

МЧС ищет пропавших туристов в Карелии
Фото: Максим Платонов

Пропавших в Белом море туристов ищут в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Туристическая группа из семи человек на байдарках переплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области.

Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться обратно и пропала.

Ранее сообщалось, что в некоторых населенных пунктах Камчатки объявлена угроза цунами после землетрясений в акватории Тихого океана.

Дарья Сайфиева

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