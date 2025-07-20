МЧС ищет пропавших туристов в Карелии
Группа из семи человек сплавлялась на байдарках и пропала в море
Пропавших в Белом море туристов ищут в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Туристическая группа из семи человек на байдарках переплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области.
Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться обратно и пропала.
Ранее сообщалось, что в некоторых населенных пунктах Камчатки объявлена угроза цунами после землетрясений в акватории Тихого океана.
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