МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами

По предварительной информации МЧС Камчатки, после первого землетрясения, у побережья полуострова произошли еще два

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В некоторых населенных пунктах Камчатки объявлена угроза цунами после землетрясений в акватории Тихого океана. Об этом сообщили РИА «Новости».

По предварительной информации МЧС Камчатки, после первого землетрясения, у побережья полуострова произошли еще два — магнитудой 6,5 и 7,2.

Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Она может достигать высоты до 0,29 метра.

Дарья Сайфиева