МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами
По предварительной информации МЧС Камчатки, после первого землетрясения, у побережья полуострова произошли еще два
В некоторых населенных пунктах Камчатки объявлена угроза цунами после землетрясений в акватории Тихого океана. Об этом сообщили РИА «Новости».
По предварительной информации МЧС Камчатки, после первого землетрясения, у побережья полуострова произошли еще два — магнитудой 6,5 и 7,2.
Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Она может достигать высоты до 0,29 метра.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».