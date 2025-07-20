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МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами

10:55, 20.07.2025

По предварительной информации МЧС Камчатки, после первого землетрясения, у побережья полуострова произошли еще два

МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами
Фото: Реальное время

В некоторых населенных пунктах Камчатки объявлена угроза цунами после землетрясений в акватории Тихого океана. Об этом сообщили РИА «Новости».

По предварительной информации МЧС Камчатки, после первого землетрясения, у побережья полуострова произошли еще два — магнитудой 6,5 и 7,2.

Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Она может достигать высоты до 0,29 метра.

Дарья Сайфиева

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