Жительницу Казани, напавшую на полицейского в состоянии опьянения, будут судить

Двадцатичетырехлетняя девушка оскорбила сотрудника ГИБДД и нанесла ему множество ударов

Фото: Динар Фатыхов

Жительница Казани предстанет перед судом после применения насилия в отношении полицейского в состоянии опьянения. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, ночью 25 мая 2025 года выпившая 24-летняя девушка оскорбила сотрудника дорожно-постовой службы ГИБДД и нанесла ему множественные удары руками и ногами.

Ее действия были пресечены. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что двое жителей Татарстана обвиняются в организации незаконной миграции для более чем ста иностранцев.



Дарья Сайфиева