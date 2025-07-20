Жительницу Казани, напавшую на полицейского в состоянии опьянения, будут судить
Двадцатичетырехлетняя девушка оскорбила сотрудника ГИБДД и нанесла ему множество ударов
Жительница Казани предстанет перед судом после применения насилия в отношении полицейского в состоянии опьянения. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, ночью 25 мая 2025 года выпившая 24-летняя девушка оскорбила сотрудника дорожно-постовой службы ГИБДД и нанесла ему множественные удары руками и ногами.
Ее действия были пресечены. Уголовное дело направили в суд.
Ранее сообщалось, что двое жителей Татарстана обвиняются в организации незаконной миграции для более чем ста иностранцев.
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