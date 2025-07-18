Жителей Татарстана обвиняют в организации незаконной миграции свыше 100 иностранцев
По версии следствия, обвиняемые заключили фиктивные договоры на работу для мигрантов и на аренду жилья
Двое жителей Татарстана обвиняются в организации незаконной миграции для более чем ста иностранцев. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемые заключили фиктивные договоры на работу для мигрантов и на аренду жилья. При этом трудовую деятельность иностранцы не осуществляли и по указанным 46 адресам регистрации не проживали.
Уголовное дело против татарстанцев направлено в суд. Максимальное наказание за организацию незаконной миграции — 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила в Минздрав Татарстана запрос с инициативой ввести обязательное оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.
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