В Татарстане за сутки пожарные 16 раз выезжали на тушение пожаров
Девять из них произошли в жилом секторе
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 19 июля, 16 раз выезжали на тушение пожаров. Девять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, пожарные также 16 раз выезжали по ложным вызовам: четыре раза — на взаимодействие с другими службами и шесть раз — для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах происшествий за сутки не зафиксировано.
Напомним, ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) на территории региона в период с 16 по 21 июля 2025 года.
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