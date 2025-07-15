В Татарстане объявлена высокая пожарная опасность лесов

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Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов (4 класс) на территории региона в период с 16 по 21 июля 2025 года.

В связи с этим населению рекомендуется ограничить посещение лесов. Категорически запрещается разведение костров, использование открытого огня, выжигание сухой травы на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ведомстве также напоминают о необходимости повышенного внимания к детям, пожилым и больным людям, которые могут нуждаться в помощи.

— Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

В среду и четверг, 16—17 июля, ночные температуры в республике понизятся до +13, а днем столбики термометров покажут не выше от +21 до +27.

Рената Валеева