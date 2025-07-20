В Татарстане снят режим беспилотной опасности
Он действовал с 03.12
В Татарстане в 08:10 снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в приложении МЧС.
Он был введен с 03:12 по московскому времени.
Режим беспилотной опасности в республики также ранее вводился 19 июля.
Кроме того, на этой неделе его объявляли 15, 17 и 18 июля. 17 июля МЧС сообщало о беспилотной опасности дважды.
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