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В Татарстане снят режим беспилотной опасности

08:15, 20.07.2025

Он действовал с 03.12

В Татарстане снят режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане в 08:10 снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Он был введен с 03:12 по московскому времени.

Режим беспилотной опасности в республики также ранее вводился 19 июля.

Кроме того, на этой неделе его объявляли 15, 17 и 18 июля. 17 июля МЧС сообщало о беспилотной опасности дважды.

Дарья Сайфиева

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