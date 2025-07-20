В Татарстане второй день подряд вводят ркжим беспилотной опасности

Он действует с 03.12 по московскому времени

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане с 03:12 по московскому времени действует режим беспилотной опасности. Он вводится в республике уже второй день подряд. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности в республики также вводился 19 июля.

Кроме того, на этой неделе его объявляли 15, 17 и 18 июля. 17 июля МЧС сообщало о беспилотной опасности дважды.

Дарья Сайфиева