В Татарстане второй день подряд вводят ркжим беспилотной опасности
Он действует с 03.12 по московскому времени
В Татарстане с 03:12 по московскому времени действует режим беспилотной опасности. Он вводится в республике уже второй день подряд. Об этом сообщили в приложении МЧС.
Режим беспилотной опасности в республики также вводился 19 июля.
Кроме того, на этой неделе его объявляли 15, 17 и 18 июля. 17 июля МЧС сообщало о беспилотной опасности дважды.
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