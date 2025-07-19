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Ушла из жизни народная артистка Татарстана Резида Шарафиева

21:57, 19.07.2025

Выдающаяся артистка Казанской городской филармонии скончалась на 60-м году жизни

Ушла из жизни народная артистка Татарстана Резида Шарафиева
Фото: Пресс-служба филармонии

На 60-м году жизни скоропостижно скончалась народная артистка Республики Татарстан Резида Дамировна Шарафиева.

Творческая карьера Резиды Шарафиевой была неразрывно связана с Казанской городской филармонией, где она была одной из ведущих артисток. Ее талант и профессионализм снискали заслуженное признание как у зрителей, так и у коллег по цеху.

Министерство культуры Республики Татарстан и коллектив Казанской городской филармонии выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Резиды Дамировны.

Дмитрий Зайцев

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