Ушла из жизни народная артистка Татарстана Резида Шарафиева
Выдающаяся артистка Казанской городской филармонии скончалась на 60-м году жизни
На 60-м году жизни скоропостижно скончалась народная артистка Республики Татарстан Резида Дамировна Шарафиева.
Творческая карьера Резиды Шарафиевой была неразрывно связана с Казанской городской филармонией, где она была одной из ведущих артисток. Ее талант и профессионализм снискали заслуженное признание как у зрителей, так и у коллег по цеху.
Министерство культуры Республики Татарстан и коллектив Казанской городской филармонии выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Резиды Дамировны.
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