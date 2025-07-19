Владимир Рогов предложил придать спасателям-добровольцам в прифронтовых регионах правовой статус

Фото: Максим Платонов

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил придать правовой статус спасателям-добровольцам, которые находятся в прифронтовых регионах.

— В России сформировался уникальный феномен гражданского героизма, когда граждане-добровольцы вкладывают собственные средства и, рискуя жизнями, оказывают помощь населению в прифронтовых регионах, в том числе вывозя их из-под обстрелов. Считаю, что необходимо проработать вопрос придания им правового статуса спасателя-добровольца, — цитирует его РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что подобные инициативы необходимо поддерживать системно.

Напомним, в России супруги молодых участников специальной военной операции смогут получить соцвыплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Их будут предоставлять гражданам до 35 лет и семьям с детьми.



Галия Гарифуллина