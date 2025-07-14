В России утвердили выплаты на жилье для супругов погибших участников СВО

Выплаты будут составлять не менее 35% от стоимости приобретаемого жилья

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Супруги молодых участников специальной военной операции смогут получить соцвыплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Правительство России приняло соответствующее постановление. Об этом сообщает «Интерфакс».

Социальные выплаты будут предоставлять гражданам до 35 лет и семьям с детьми. Они, согласно документу, должны будут составить не менее 35% стоимости жилья.



Раньше в приоритетном порядке получить такую поддержку могли только молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, состоявшие на учете на улучшение жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Также выплаты полагались молодым семья, где один из родителей в неполной семье принимал участие в спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили ко второму чтению законопроект, который позволит банкам учитывать в расходах при расчете налога на прибыль любые прощенные долги по кредитам участников СВО и членов их семей.



Дарья Сайфиева