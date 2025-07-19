Россиян предупредили о звонках мошенников под видом смены кода домофона

Злоумышленники представляются сотрудниками обслуживающей организации и просят продиктовать код из СМС, чтобы подтвердить личность

Фото: Мария Зверева

Россиян предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников обслуживающей организации, занимающихся сменой кода домофона. Злоумышленники могут получить доступ к средствам граждан при помощи специального приложения, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

— За первый квартал 2025-го почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через такие мессенджеры, как WhatsApp, выросло в 3,5 раза. На этой волне, уже как по закону жанра, преступники вывели новую тактику: под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на «безопасные» счета, — цитирует его ТАСС.

По словам Шейкина, мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками обслуживающей организации и просят продиктовать код из СМС, чтобы подтвердить личность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если жертва сомневается в правдивости такого предложения и кладет трубку, в игру вступает сотрудник «полиции» или «Росфинмониторинга», который предлагает установить якобы «защитное» банковское приложение и приложить карту к NFC-метке телефона. На этом этапе аферисты создают виртуальную копию карты и списывают все деньги со счета жертвы, — объяснил зампред Совета по развитию цифровой экономики.

Напомним, недавно мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на студентов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками учебных заведений, выманивают у них деньги, сообщая о необходимости замены зачеток на электронные аналоги.

Галия Гарифуллина